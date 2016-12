Geschenkportale in Vorweihnachtszeit gefragt

9. November 2015

Das Parfum für die Freundin, die Krawatte für den Vater, das Seifenset für Mama: So sieht es Jahr für Jahr auf den weihnachtlichen Gabentischen aus. Ganz sicher freut sich die Liebste über ihr Parfum, Papa hat Verwendung für die neueste Krawatte, und das weibliche Familienoberhaupt hat ihr Duschgel vom vergangenen Weihnachtsfest verbraucht. Doch das jährlich wiederkehrende Ritual ist für alle Beteiligten ein bisschen langweilig. Als Beschenkter weiß man, was unter dem Weihnachtsbaum liegt, als Schenkender gehen die Ideen aus, man fühlt sich ein bisschen phantasielos.

Damit die verzweifelte Suche nach originellen Geschenkideen ein Ende hat, gibt es Portale wie Radbag. Natürlich haben sie zum Beginn der Weihnachtszeit Konjunktur, doch eigentlich findet man hier das ganze Jahr über nette und individuelle Geschenke für jeden Zweck. Ein Blick auf diese Portale lohnt sich, denn neben überraschenden Ideen für Mama, Papa, die Freundin und die Kleinsten ist auch der Service ganz interessant. Die kostenfreie Lieferung ist meist schon bei geringen Bestellwerten möglich, und auch eine Rücksendung bei Nichtgefallen funktioniert recht schnell und reibungslos. Damit es vor Weihnachten nicht unnötig hektisch wird, empfiehlt es sich, vielleicht schon jetzt einen Blick in diese Portale zu werfen, damit man rechtzeitig vorbereitet ist und die schönsten Geschenke für die Liebsten ergattert. So erspart man sich die Hektik kurz vor den Feiertagen und riskiert nicht, dass ein sehr begehrtes Geschenk vielleicht schon ausverkauft ist.

Ein gut sortiertes Geschenkportal präsentiert natürlich nicht nur die schönsten Überraschungen auf eine sehr ansprechende Art und Weise. Mit mehreren Suchfunktionen ist es vielmehr möglich, gezielt nach Geschenken für bestimmte Personengruppen oder für definierte Anlässe zu suchen. So kann man zum Beispiel nach liebevollen Ideen für Frauen und Männer Ausschau halten. Auch für die Kleinen gibt es eine eigene Kategorie. Unter „romantischen Geschenken“ findet man vielleicht das Passende für die Traumfrau, und wenn ein Mitbringsel nicht zu teuer sein soll, ist man mit der Suche nach einer finanziellen Obergrenze gut beraten. Die Onlineportale gehen also mehr und mehr auf die Wünsche ihrer Kunden ein und versuchen gezielt, durch eine schnelle und effektive Suche, den Käufer auf Ideen und Anregungen zu bringen. Die Bestellung selbst ist dann denkbar einfach. Schon wenige Klicks genügen, damit der Kunde sein Geschenk auswählt und an die gewünschte Lieferadresse schicken lassen kann. Die übliche Hetze durch die Geschäfte muss vor dem diesjährigen Weihnachtsfest also nicht sein, wenn man schon jetzt online auf die Suche geht.