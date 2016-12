Kurzzeitkredite mit steigender Nachfrage

9. November 2015

Onlinekredite haben dem Kredit von klassischen Bankfilialen nahezu den Rang abgelaufen. Vergleichsplattformen schaffen eine hohe Transparenz über die Kreditbedingungen aller Anbieter. Der interessierte Kreditnehmer hat vor dem Vertragsabschluss die Möglichkeit, die Zinsen und die Vertragskonditionen aller Banken am Markt zu vergleichen und den passenden Anbieter auszusuchen. In einem etablierten Vergleichsportal sollten Filial- und Direktbanken gegenübergestellt sein, der Kreditnehmer hat dadurch maximale Markttransparenz.

Natürlich kann sich ein Bankkunde problemlos für einen Kredit bei seiner Hausbank entscheiden. Ergänzend kann er jede beliebige Filialbank um die Abgabe eines Angebots für einen Kreditwunsch bitten. Auch so erhält er mehrere Offerten, deren Konditionen er einem genauen Vergleich unterziehen kann. Ob der Weg über ein Onlinevergleichsportal oder über den persönlichen Besuch in den Filialen der örtlichen Banken besser geeignet ist, hängt natürlich auch von den Präferenzen des Kreditnehmers ab. Wer seine Bankgeschäfte überwiegend online durchführt, dürfte mit einem Internetvergleichsportal zufrieden sein, denn aus dem Portal heraus kann man meist auch gleich einen Kreditantrag stellen.

In der jüngeren Vergangenheit macht sich am Kreditmarkt ein weiterer Trend bemerkbar. „Fintech“ heißt das neue Marktsegment, in dem für den Verbraucher in Zukunft ein erhebliches Potenzial stecken dürfte. Anbieter wie Vexcash richten sich mit ihren Produkten auf dieses Marktsegment und auf internetaffine Nutzer aus.

Die Spezialität von Vexcash ist beispielsweise die schnelle Auszahlung von Krediten mit geringer Kreditsumme und mit kurzer Laufzeit. Der Anbieter konzentriert sich auf das Marktsegment der Kleinkredite. Der Kredit ist besonders geeignet für Kunden, die einen finanziellen Engpass kurzfristig überbrücken möchten und die das ausgeliehene Geld innerhalb kurzer Zeit zurückzahlen wollen. In besonders eiligen Fällen kann die Express-Option gewählt werden. Sofern alle Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind, kann das Geld noch am gleichen Tag auf ein deutsches Bankkonto überwiesen werden. Die Nachfrage nach solchen Krediten könnte gerade zur Unterstützung des privaten Konsums noch steigen.