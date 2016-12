So funktioniert modernes Direktmarketing bei Neukunden

4. Dezember 2015

Ein hochwertiges Produkt in Kombination mit einem attraktiven Preis reicht schon aus, um sich am Markt zu platzieren. Doch erfolgreiche Firmen wissen, dass ihr Geheimnis nicht nur in marktgerechten Verkaufspreisen und hochwertigen Produkten besteht. Der Gewinnung von Neukunden kommt eine große Bedeutung zu. Gleichzeitig muss man für Bestandskunden interessant bleiben. Die Neukundenakquise birgt für Unternehmen erhebliche Herausforderungen, denn die früher häufig angewandte Kaltakquise ist nicht mehr erlaubt. Deshalb müssen valide Kundendaten besorgt werden, um potenzielle Kunden gezielt anzusprechen. Dazu kann man sich einer erfahrenen Wirtschaftsauskunft bedienen, die den Zugriff auf hochwertige Kundendaten aus dem Internet ermöglicht.

So erhält man aktuelle Kundendaten

Der Qualität der Klientenadressen kommt eine besondere Bedeutung zu. Wer Autos im oberen Preissegment verkaufen will, spricht andere Kunden an als ein Betrieb, der handwerkliche Leistungen vertreibt. Die Daten von möglichen Kaufinteressenten müssen deshalb unbedingt zum Geschäftsinhalt passen. Eine gute Wirtschaftsauskunftei setzt hier an und nutzt die Informationen im Internet, um werthaltige Kundendaten zu beschaffen. Mit modernen Echtzeit-Crawling-Verfahren werden die Daten potenzieller Kunden aus dem Internet gezogen. Diese Daten kann das vermarktende Unternehmen über die Datenbank der selbst recherchiert. So können potenzielle Klienten sehr gezielt ausgesucht werden. Auch die Firmendaten und die Ansprechpartner werden zielgerichtet recherchiert.

Die Zielgruppe muss zum Produkt passen

Natürlich ist Direktmarketing nur erfolgreich, wenn die Zielgruppe richtig ausgewählt wird. Wenn die Aufmerksamkeit von Entscheidern im Unternehmen gesucht ist, ist es nicht zielführend, nach Fachkräften zu suchen. Sind dagegen Fachexperten mit einer fundierten Meinung gesucht, darf man nicht das Top Management mit der Anfrage befassen. Eine Wirtschaftsauskunftei sollte auf die Neukundenakquise spezialisiert sein, damit das gefundene Potenzial an Neukunden werthaltig ist und zuverlässig genutzt werden kann. Zu der nötigen Spezialisierung gehört auch die Bereitstellung modernster Online-Methoden, die die selbständige Recherche durch das Unternehmen erlauben.